ספריית חברות
Kaseya
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Kaseya משכורות

המשכורת של Kaseya נעה בין $40,778 בפיצוי כולל בשנה עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הנמוכה לבין $105,440 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Kaseya. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מכירות
Median $80K

מנהל לקוחות

מנהל מוצר
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
שירות לקוחות
$42.2K
משאבי אנוש
$88.2K
יועץ ניהולי
$96.6K
מעצב מוצר
$95.5K
מנהל פרויקט
$71.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$78.3K
ארכיטקט פתרונות
$40.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Kaseya הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $105,440. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kaseya הוא $78,290.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Kaseya

חברות קשורות

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים