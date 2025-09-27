פיצוי מהנדס תוכנה in Poland ב-Kaseya נע בין PLN 255K ל-year עבור Software Engineer 2 לבין PLN 291K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 265K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kaseya. עדכון אחרון: 9/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה