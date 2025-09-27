ספריית חברות
Kaseya
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Kaseya מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in Poland ב-Kaseya נע בין PLN 255K ל-year עבור Software Engineer 2 לבין PLN 291K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 265K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kaseya. עדכון אחרון: 9/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Kaseya?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Kaseya in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 327,642. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kaseya עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Poland הוא PLN 274,918.

משרות מובילות

