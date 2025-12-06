Illumina אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in United States ב-Illumina נע בין $244K לבין $342K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Illumina. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $264K - $307K United States טווח שכיח טווח אפשרי $244K $264K $307K $342K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בIllumina, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Illumina ?

