Danaher משכורות

טווח המשכורת של Danaher נע בין $36,717 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה התחתון ל-$218,500 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Danaher. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $219K
מהנדס מכונות
Median $115K
רואה חשבון
$217K

מהנדס ביו-רפואי
$88.3K
אנליסט עסקי
$106K
פיתוח עסקי
$137K
מנהל מדעי נתונים
$149K
מדען נתונים
$195K
אנליסט פיננסי
$151K
מהנדס חומרה
$64.9K
משאבי אנוש
$142K
טכנולוג מידע (IT)
$72K
שיווק
$199K
מהנדס אופטיקה
$181K
מעצב מוצר
$141K
מנהל פרויקטים
$115K
מכירות
$78.3K
מנהל הנדסת תוכנה
$36.7K
אדריכל פתרונות
$60.1K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Danaher, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Danaher הוא מנהל מוצר עם פיצוי כולל שנתי של $218,500. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Danaher הוא $137,460.

משאבים אחרים