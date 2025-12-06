ספריית חברות
Illumina
Illumina אנליסט אבטחת מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-Illumina נע בין $201K לבין $281K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Illumina. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$218K - $264K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$201K$218K$264K$281K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בIllumina, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Illumina עומדת על תגמול כולל שנתי של $280,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Illumina עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $200,860.

משאבים נוספים

