Hightouch משכורות

טווח המשכורת של Hightouch נע בין $176,400 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל מדעי נתונים בקצה התחתון ל-$306,000 עבור מכירות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Hightouch. עודכן לאחרונה: 8/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $190K
מנהל מדעי נתונים
$176K
מכירות
$306K

מהנדס מכירות
$229K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Hightouch, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

10 years post-termination exercise window.

