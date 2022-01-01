ספריית חברות
GoPro
GoPro משכורות

המשכורת של GoPro נעה בין $72,563 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $291,450 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GoPro. עודכן לאחרונה: 11/22/2025

מהנדס תוכנה
Median $72.6K
פיתוח עסקי
$291K
מדען נתונים
$139K

מהנדס חומרה
$97.8K
מהנדס מכונות
$187K
מעצב מוצר
$189K
מנהל מוצר
$114K
מנהל פרויקט
$111K
מנהל תוכנית טכנית
$230K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בGoPro, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GoPro הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $291,450. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GoPro הוא $139,300.

משרות מובילות

משאבים נוספים

