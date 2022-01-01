GoPro משכורות

המשכורת של GoPro נעה בין $72,563 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $291,450 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של GoPro. עודכן לאחרונה: 11/22/2025
בGoPro, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
