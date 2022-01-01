ספריית חברות
Root Insurance
Root Insurance משכורות

המשכורת של Root Insurance נעה בין $76,500 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $270,970 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Root Insurance. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מדען נתונים
Median $120K
מנהל מוצר
Median $145K
מהנדס תוכנה
Median $161K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $230K
אנליסט נתונים
$76.5K
מעצב גרפי
$95.2K
משאבי אנוש
$271K
שיווק
$159K
מהנדס מכונות
$86.7K
מעצב מוצר
$133K
גיוס
$86.7K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRoot Insurance, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Root Insurance הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $270,970. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Root Insurance הוא $133,280.

