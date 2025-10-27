Genesys מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Genesys נע בין $92.4K ל-year עבור L1 לבין $181K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 Associate Software Engineer ( רמת כניסה ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Genesys ?

