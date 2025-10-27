פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Genesys נע בין $92.4K ל-year עבור L1 לבין $181K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Genesys. עדכון אחרון: 10/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
