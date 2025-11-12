ספריית חברות
Fidelity Investments
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

Fidelity Investments מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Fidelity Investments נע בין $86.8K ל-year עבור L3 לבין $218K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$143K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fidelity Investments. עדכון אחרון: 11/12/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
Associate Software Engineer(רמת כניסה)
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
Software Engineer
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
Senior Software Engineer
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
צפה 3 רמות נוספות
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Fidelity Investments in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $218,167. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fidelity Investments עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $139,000.

