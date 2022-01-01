ספריית חברות
Fidelity Investments משכורות

המשכורת של Fidelity Investments נעה בין $7,960 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $446,667 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fidelity Investments. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס מערכות

מדען נתונים
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
מנהל מוצר
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

מנהל הנדסת תוכנה
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
אנליסט עסקי
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
טכנולוג מידע (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
ארכיטקט פתרונות
L6 $166K
L7 $233K

אדריכל נתונים

אדריכל ענן

Cloud Security Architect

אנליסט פיננסי
L3 $69.6K
L6 $138K
שירות לקוחות
Median $60K
מעצב מוצר
L4 $105K
L5 $140K

מעצב חוויית משתמש

אנליסט נתונים
L3 $73.3K
L4 $87.4K
יועץ ניהולי
Median $160K
מנהל פרויקט
Median $163K
מנהל מדעי נתונים
Median $250K
שיווק
Median $155K
מנהל תוכנית
Median $192K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $138K
מכירות
Median $96K
חוקר UX
Median $240K
אקטואר
Median $135K
מנהל תוכנית טכנית
Median $98K
משקיע הון סיכון
Median $185K

פרינסיפל

רואה חשבון
$102K

רואה חשבון טכני

עוזר אדמיניסטרטיבי
$60.2K
תפעול עסקי
$69.2K
מהנדס חשמל
$398K
משאבי אנוש
$8K
מנהל עיצוב מוצר
$234K
גיוס
$70.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFidelity Investments, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fidelity Investments הוא מהנדס תוכנה at the L9|VP Software Engineering level עם תגמול כולל שנתי של $446,667. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fidelity Investments הוא $157,072.

משאבים נוספים