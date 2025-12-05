ספריית חברות
FD Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • משאבי אנוש

  • כל שכר משאבי אנוש

FD Technologies משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Canada ב-FD Technologies נע בין CA$66K לבין CA$95.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של FD Technologies. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$54.2K - $63K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד משאבי אנוש דיווחים ב FD Technologies כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב FD Technologies?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות משאבי אנוש מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-FD Technologies in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$95,796. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-FD Technologies עבור תפקיד משאבי אנוש in Canada הוא CA$66,010.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור FD Technologies

חברות קשורות

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.