מדריך חברות
11:FS
עובד כאן? תבע את החברה שלך

11:FS משכורות

טווח המשכורת של 11:FS נע בין $79,395 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$99,494 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 11:FS. עודכן לאחרונה: 8/10/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מדען נתונים
$98K
מנהל מוצר
$99.5K
מהנדס תוכנה
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-11:FS הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $99,494. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-11:FS הוא $98,000.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור 11:FS

חברות קשורות

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים