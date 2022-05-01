ספריית חברות
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines משכורות

המשכורת של Edelman Financial Engines נעה בין $113,430 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $169,150 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Edelman Financial Engines. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $159K
אנליסט נתונים
$113K
מדען נתונים
$169K

מנהל מוצר
$114K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Edelman Financial Engines הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $169,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Edelman Financial Engines הוא $136,484.

