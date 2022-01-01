מדריך חברות
DraftKings משכורות

טווח המשכורת של DraftKings נע בין $86,028 בפיצוי כולל שנתי עבור מגייס בקצה התחתון ל-$302,625 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של DraftKings. עודכן לאחרונה: 8/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס נתונים

מהנדס אמינות אתר

מנהל הנדסת תוכנה
L7 $249K
L6 $303K
מנהל מוצר
L8 $205K
L7 $193K

אנליסט עסקי
Median $112K
מדען נתונים
Median $175K
אנליסט נתונים
Median $90K
מעצב מוצר
Median $148K
מנהל מדעי נתונים
$265K
אנליסט פיננסי
$159K
שיווק
$124K
מנהל תוכנית
$92.5K
מגייס
$86K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-DraftKings, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-DraftKings הוא מנהל הנדסת תוכנה at the L6 level עם פיצוי כולל שנתי של $302,625. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DraftKings הוא $175,000.

