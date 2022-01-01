מדריך חברות
Grubhub משכורות

טווח המשכורת של Grubhub נע בין $19,632 בפיצוי כולל שנתי עבור מעצב מוצר בקצה התחתון ל-$320,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Grubhub. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס אמינות אתר

מנהל מוצר
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $320K

מדען נתונים
Median $150K
אנליסט עסקי
Median $95K
אנליסט נתונים
Median $140K
מנהל מדעי נתונים
Median $185K
רואה חשבון
$126K
תפעול עסקי
$296K
מנהל תפעול עסקי
$125K
אנליסט פיננסי
$87.6K
משאבי אנוש
$74.6K
שיווק
$51K
תפעול שיווקי
$103K
מנהל שותפים
$115K
מעצב מוצר
$19.6K
מנהל תוכנית
$160K
מגייס
$101K
מכירות
$128K
אדריכל פתרונות
$85.6K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$101K
חוקר חוויית משתמש
$98K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

40%

שנה 1

30%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Grubhub, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 40% נרכש ב 1st-שנה (40.00% שנתי)

  • 30% נרכש ב 2nd-שנה (7.50% רבעוני)

  • 15% נרכש ב 3rd-שנה (3.75% רבעוני)

  • 15% נרכש ב 4th-שנה (3.75% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Grubhub, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Grubhub הוא מנהל הנדסת תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $320,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Grubhub הוא $127,379.

