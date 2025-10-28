ספריית חברות
Continental
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Continental מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in India ב-Continental מגיעה ל-₹2.8M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Continental. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹2.8M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Continental in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,852,770. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Continental עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹1,802,692.

