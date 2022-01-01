ספריית חברות
Henkel משכורות

המשכורת של Henkel נעה בין $14,250 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $129,350 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Henkel. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $107K
אנליסט עסקי
$62.7K
מהנדס כימיה
$93K

אנליסט נתונים
$119K
מדען נתונים
$48.4K
אנליסט פיננסי
$70.5K
בנקאי השקעות
$77.4K
מהנדס חומרים
$74.6K
מהנדס מכונות
$129K
מעצב מוצר
$94.1K
מנהל מוצר
$70.2K
מנהל פרויקט
$102K
מכירות
$14.2K
משקיע הון סיכון
$68.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Henkel הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $129,350. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Henkel הוא $76,005.

