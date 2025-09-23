ספריית חברות
Comcast
Comcast ראש מטה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של ראש מטה in United States ב-Comcast נע בין $70K לבין $99.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

$80.2K - $93.9K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ראש מטה ב-Comcast in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $99,860. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Comcast עבור תפקיד ראש מטה in United States הוא $69,987.

