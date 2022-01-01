ספריית חברות
Disney משכורות

המשכורת של Disney נעה בין $50,250 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $477,667 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Disney. עודכן לאחרונה: 9/3/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס אמינות אתר

מפתח אתרים

מנהל מוצר
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
מעצב מוצר
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
אנליסט פיננסי
Median $109K
מדען נתונים
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
אנליסט נתונים
Median $120K
מנהל תוכנית טכנית
Median $180K
מנהל פרויקט
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
אנליסט עסקי
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $158K
מכירות
Median $99.5K

מנהל לקוחות

מנהל מדעי נתונים
Median $400K
מנהל תוכנית
Median $180K
מנהל עיצוב מוצר
Median $328K
ארכיטקט פתרונות
Median $416K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

חוקר UX
Median $158K
שירות לקוחות
Median $60K
משאבי אנוש
Median $140K
רואה חשבון
Median $85K

רואה חשבון טכני

פיתוח עסקי
Median $165K
טכנולוג מידע (IT)
Median $178K
תפעול שיווק
Median $150K
גיוס
Median $115K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$50.3K
תפעול עסקי
$296K
מנהל תפעול עסקי
$53.6K
מהנדס בקרה
$93.5K
פיתוח תאגידי
$226K
מעצב גרפי
$90.5K
מהנדס חומרה
$85.6K
משפטי
Median $266K
יועץ ניהולי
$86.2K
שיווק
$209K

מנהל שיווק מוצר

תגמולים כוללים
$148K
משקיע הון סיכון
$95.9K

אנליסט

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (17.00% חצי שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Disney הוא מנהל מוצר at the P7 level עם תגמול כולל שנתי של $477,667. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Disney הוא $158,000.

