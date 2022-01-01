Disney משכורות

המשכורת של Disney נעה בין $50,250 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $477,667 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Disney. עודכן לאחרונה: 9/3/2025
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
33%
שנה 1
33%
שנה 2
34%
שנה 3
בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)
34% בוקע ב 3rd-שנה (17.00% חצי שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDisney, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
