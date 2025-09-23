פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Citadel נע בין $405K ל-year עבור L1 לבין $608K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$525K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה