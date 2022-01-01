ספריית חברות
Ramp משכורות

המשכורת של Ramp נעה בין $76,380 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $595,400 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ramp. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

מהנדס תוכנה
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $189K

מעצב חוויית משתמש

מעצב אתרים

גיוס
Median $135K

מנהל מוצר
Median $275K
שיווק
Median $200K

מנהל שיווק מוצר

תפעול עסקי
$149K
אנליסט עסקי
$261K
שירות לקוחות
$76.4K
מדען נתונים
$161K
משאבי אנוש
$333K
מכירות
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
מנהל הנדסת תוכנה
$269K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בRamp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ramp הוא מהנדס תוכנה at the Staff Software Engineer level עם תגמול כולל שנתי של $595,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ramp הוא $259,416.

