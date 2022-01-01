Chewy משכורות

המשכורת של Chewy נעה בין $41,392 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $557,200 עבור מנהל מדע נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Chewy. עודכן לאחרונה: 11/18/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בChewy, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
