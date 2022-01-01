ספריית חברות
Chewy
Chewy משכורות

המשכורת של Chewy נעה בין $41,392 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $557,200 עבור מנהל מדע נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Chewy. עודכן לאחרונה: 11/18/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס מודיעין עסקי

מדען מחקר

מדען נתונים
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
מנהל מוצר
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

מנהל הנדסת תוכנה
Software Development Manager $304K
Director $519K
מעצב מוצר
Median $170K

מעצב חוויית משתמש

אנליסט פיננסי
Median $140K
מנהל תוכנית
Median $219K
מנהל תוכנית טכנית
Median $260K
אנליסט עסקי
Median $170K
שיווק
Median $296K
מנהל פרויקט
Median $202K
אנליסט נתונים
Median $157K
מנהל תפעול עסקי
Median $128K
משאבי אנוש
Median $200K
תפעול שיווק
Median $61.3K
טכנולוג מידע
Median $230K
תפעול עסקי
$112K
פיתוח עסקי
$487K
שירות לקוחות
$41.4K
מנהל מדע נתונים
$557K
מנהל עיצוב מוצר
$201K
מגייס
Median $172K
מכירות
$145K
אדריכל פתרונות
$251K

אדריכל נתונים

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בChewy, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Chewy הוא מנהל מדע נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $557,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chewy הוא $204,651.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Chewy

