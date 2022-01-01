Censys משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Censys נעה בין $122,400 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $289,100 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Censys. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מנהל מוצר
$289K
גיוס
$122K
מהנדס תוכנה
$199K

שאלות נפוצות

El puesto con mayor salario reportado en Censys es מנהל מוצר at the Common Range Average level con una compensación total anual de $289,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Censys es $198,716.

