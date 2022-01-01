ספריית חברות
Riverbed Technology
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Riverbed Technology משכורות

המשכורת של Riverbed Technology נעה בין $41,644 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $203,975 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Riverbed Technology. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

טכנולוג מידע (IT)
Median $96K
מנהל מוצר
Median $135K
מהנדס תוכנה
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מנהל הנדסת תוכנה
$204K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Riverbed Technology הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $203,975. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Riverbed Technology הוא $115,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Riverbed Technology

חברות קשורות

  • Genesys
  • Quick Base
  • Circadence
  • Barracuda Networks
  • Interactions
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים