ספריית חברות
BC Hydro
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

BC Hydro משכורות

המשכורת של BC Hydro נעה בין $64,604 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $96,767 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BC Hydro. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס חשמל
$89.1K
משאבי אנוש
$65.5K
מהנדס מכונות
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מנהל פרויקט
$68.3K
מנהל תוכנית טכנית
$96.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BC Hydro הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,767. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BC Hydro הוא $68,290.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור BC Hydro

חברות קשורות

  • Dropbox
  • Amazon
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים