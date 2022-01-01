Change
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים פרטניות
Levels FYI Logo
← ספריית חברות
Avenue Code
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Avenue Code הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Gym Discount
Health Insurance
Life Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
5 days
Free Snacks
$730
Maternity Leave
Paternity Leave
בית
Immigration Assistance
Remote Work
אחר
Referral Bonus
הצג נתונים כטבלה
Avenue Code תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
5 days
Immigration Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Referral Bonus
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Avenue Code
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת