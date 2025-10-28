ספריית חברות
AppLovin
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

AppLovin מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-AppLovin נע בין $242K ל-year עבור Software Engineer 2 לבין $574K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$350K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppLovin. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בAppLovin, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-AppLovin in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $590,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AppLovin עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $319,500.

משאבים נוספים