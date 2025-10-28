פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-AppLovin נע בין $242K ל-year עבור Software Engineer 2 לבין $574K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$350K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AppLovin. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
100%
שנה 1
בAppLovin, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)
