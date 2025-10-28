Apple רופא שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רופא in United States ב-Apple נע בין $91.5K לבין $130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע $104K - $118K United States טווח שכיח טווח אפשרי $91.5K $104K $118K $130K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 12.50 % חצי שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 12.50 % חצי שנתי ) 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Apple ?

