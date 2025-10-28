ספריית חברות
Apple
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • תפעול שירות לקוחות

  • כל שכר תפעול שירות לקוחות

Apple תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Apple נע בין $72.3K לבין $101K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Apple. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$78.2K - $91K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$72.3K$78.2K$91K$101K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בApple, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שירות לקוחות ב-Apple עומדת על תגמול כולל שנתי של $101,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apple עבור תפקיד תפעול שירות לקוחות הוא $72,250.

משאבים נוספים