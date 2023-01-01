מדריך חברות
Anthropic משכורות

טווח המשכורת של Anthropic נע בין $311,933 בפיצוי כולל שנתי עבור שיווק בקצה התחתון ל-$642,600 עבור תפעול עסקי בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Anthropic. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
תפעול עסקי
$643K
טכנולוג מידע (IT)
$322K

שיווק
$312K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Anthropic, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Anthropic הוא תפעול עסקי at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $642,600. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anthropic הוא $525,821.

משאבים אחרים