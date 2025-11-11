ספריית חברות
Anthropic
Anthropic מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Anthropic נע בין $640K ל-year עבור Senior Software Engineer לבין $578K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$570K.

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAnthropic, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Anthropic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $710,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Anthropic עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $570,000.

