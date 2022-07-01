מדריך חברות
Ansarada משכורות

טווח המשכורת של Ansarada נע בין $16,528 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$49,750 עבור משאבי אנוש בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ansarada. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

שירות לקוחות
$36.7K
משאבי אנוש
$49.8K
מהנדס תוכנה
$16.5K

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Ansarada is משאבי אנוש at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansarada is $36,709.

משאבים אחרים