Airtable משכורות

טווח המשכורת של Airtable נע בין $112,700 בפיצוי כולל שנתי עבור שירות לקוחות בקצה התחתון ל-$755,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Airtable. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

מהנדס תוכנה מלא

מעצב מוצר
Median $230K
מנהל מוצר
Median $255K

חוקר חוויית משתמש
Median $423K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $755K
מדען נתונים
Median $315K
תפעול שיווקי
Median $172K
תפעול עסקי
$388K
אנליסט עסקי
$162K
שירות לקוחות
$113K
הצלחת לקוחות
$114K
משאבי אנוש
$116K
טכנולוג מידע (IT)
$332K
שיווק
$191K
מנהל עיצוב מוצר
$609K
מגייס
$166K
מהנדס מכירות
$165K
אנליסט אבטחת סייבר
$362K
אדריכל פתרונות
$288K
מנהל תוכנית טכנית
$470K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Airtable, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Airtable הוא מנהל הנדסת תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $755,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Airtable הוא $278,523.

