Notion משכורות

המשכורת של Notion נעה בין $53,499 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $531,500 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Notion. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

מהנדס תוכנה
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $186K
מעצב מוצר
Median $440K

מנהל מוצר
Median $395K
רואה חשבון
$90.5K
מנהל תפעול עסקי
$226K
אנליסט עסקי
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
משאבי אנוש
$70K
שיווק
$175K
מנהל תוכנית
$187K
גיוס
$209K
מכירות
$53.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$128K
תגמולים כוללים
$186K
חוקר UX
$170K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בNotion, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

10 years post-termination exercise window.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Notion הוא מהנדס תוכנה at the L4 level עם תגמול כולל שנתי של $531,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Notion הוא $196,000.

