שינוי
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים פרטניות
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
← ספריית חברות
Afterpay
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Afterpay הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,643
ביטוח, בריאות ורווחה
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Disability Insurance
Employee Assistance Program
Free Lunch
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Gender Neutral Bathrooms
Health Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
בית
Remote Work
Relocation Bonus
כספי ופנסיה
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
תוספות והנחות
Learning and Development
הצג נתונים כטבלה
Afterpay תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Free Lunch
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Gender Neutral Bathrooms
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Afterpay
חברות קשורות
Truepill
TOAST
Drizly
Kevel
JUUL Labs
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת