Afterpay
Afterpay הטבות

שווי כולל משוער: $1,643

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Disability Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Free Lunch

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Health Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Remote Work

  • Relocation Bonus

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • Learning and Development

