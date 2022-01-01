ספריית חברות
Afterpay
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Afterpay משכורות

המשכורת של Afterpay נעה בין $70,350 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $278,600 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Afterpay. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $99.9K
רואה חשבון
$70.4K
אנליסט עסקי
$149K

אנליסט נתונים
$119K
מדען נתונים
$83.5K
משאבי אנוש
$279K
שיווק
$177K
מנהל מוצר
Median $108K
מכירות
$159K
מנהל הנדסת תוכנה
$166K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAfterpay, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Afterpay הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $278,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Afterpay הוא $134,325.

משרות מובילות

משאבים נוספים