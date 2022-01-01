מדריך חברות
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne משכורות

טווח המשכורת של Aerojet Rocketdyne נע בין $65,325 בפיצוי כולל שנתי עבור אנליסט עסקי בקצה התחתון ל-$180,095 עבור מהנדס חומרה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aerojet Rocketdyne. עודכן לאחרונה: 8/15/2025

$160K

מהנדס מכונות
Median $120K
רואה חשבון
$109K
מהנדס אווירוחלל
$75.4K

אנליסט עסקי
$65.3K
מדען נתונים
$91.5K
מהנדס חומרה
$180K
מנהל תוכנית
$104K
מנהל פרויקטים
$120K
מנהל תוכנית טכנית
$96.9K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aerojet Rocketdyne הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $180,095. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aerojet Rocketdyne הוא $104,259.

