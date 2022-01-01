MessageBird משכורות

ספריית חברות
המשכורת של MessageBird נעה בין $51,900 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $156,777 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MessageBird. עודכן לאחרונה: 11/27/2025

מהנדס תוכנה
Median $120K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $152K
משאבי אנוש
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
מעצב מוצר
$78.6K
מנהל מוצר
$157K
מגייס
$62.6K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMessageBird, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

