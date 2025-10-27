3M מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-3M נע בין $87.9K ל-year עבור T1 לבין $170K ל-year עבור T4A. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס T1 Software Developer ( רמת כניסה ) $87.9K $84.7K $0 $3.2K T2 Advanced Software Developer $102K $97.3K $500 $3.8K T3 Senior Software Developer $129K $121K $0 $7.7K T4 Specialist Software Developer $154K $148K $0 $6.7K צפה 5 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 0 % שנה 1 0 % שנה 2 100 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 0 % בוקע ב 1st - שנה ( 0.00 % שנתי )

0 % בוקע ב 2nd - שנה ( 0.00 % שנתי )

100 % בוקע ב 3rd - שנה ( 100.00 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב 3M ?

