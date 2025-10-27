3M מנהל פרויקט שכר

פיצוי מנהל פרויקט in United States ב-3M נע בין $121K ל-year עבור T2 לבין $95K ל-year עבור T3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$96.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

ממוצע תגמול לפי רמה

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס T1 Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Advanced Project Manager $121K $120K $0 $750 T3 Senior Project Manager $95K $90K $0 $5K T4 Specialist Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 0 % שנה 1 0 % שנה 2 100 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 0 % בוקע ב 1st - שנה ( 0.00 % שנתי )

0 % בוקע ב 2nd - שנה ( 0.00 % שנתי )

100 % בוקע ב 3rd - שנה ( 100.00 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב 3M ?

