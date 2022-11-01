Répertoire d'entreprises
Zinnov
Zinnov Salaires

Le salaire de Zinnov va de $1,601 en rémunération totale par an pour un Capital-Risqueur dans le bas de la fourchette à $291,450 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zinnov. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Consultant en Management
Median $12K
Ingénieur Logiciel
$66.7K
Architecte Solutions
$291K

Chef de Programme Technique
$20.7K
Capital-Risqueur
$1.6K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zinnov est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $291,450. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zinnov est de $20,681.

