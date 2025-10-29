La rémunération Chef de Produit in New Zealand chez Xero va de NZ$148K par year pour Product Manager à NZ$201K par year pour Lead Product Manager. Le package de rémunération médian in New Zealand year totalise NZ$158K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)