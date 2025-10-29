Répertoire d'entreprises
Xero
Xero Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in New Zealand chez Xero va de NZ$148K par year pour Product Manager à NZ$201K par year pour Lead Product Manager. Le package de rémunération médian in New Zealand year totalise NZ$158K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Xero. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Xero, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Xero in New Zealand s'élève à une rémunération totale annuelle de NZ$200,960. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Xero pour le poste Chef de Produit in New Zealand est de NZ$157,200.

Autres ressources