Répertoire d'entreprises
Ciena
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Ciena Salaires

Le salaire de Ciena va de $33,419 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $275,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ciena. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Embedded Systems Software Engineer

Ingénieur Matériel
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Ingénieur Optique
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Manager Ingénierie Logiciel
Median $275K
Analyste Business
$86.7K
Service Client
$87.3K
Manager Science des Données
$139K
Scientifique des Données
$78.9K
Consultant en Management
$180K
Marketing
$252K
Ingénieur Mécanique
$66.8K
Designer Produit
$101K
Ventes
Median $116K
Ingénieur Commercial
$150K
Architecte Solutions
$110K
Chef de Programme Technique
$95.8K
Rédacteur Technique
$33.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ciena, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

El puesto mejor pagado reportado en Ciena es Manager Ingénierie Logiciel con una compensación total anual de $275,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ciena es $103,078.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Ciena

Entreprises similaires

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources