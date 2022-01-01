Ciena Salaires

Le salaire de Ciena va de $33,419 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $275,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ciena . Dernière mise à jour : 10/13/2025