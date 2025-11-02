Répertoire d'entreprises
Workday Manager Opérations Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Opérations Métier chez Workday va de PLN 200K à PLN 280K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Workday. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Workday, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Opérations Métier chez Workday s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 280,041. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Workday pour le poste Manager Opérations Métier est de PLN 200,030.

