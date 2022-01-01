Palantir Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Palantir va de $77,113 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $408,000 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Palantir. Dernière mise à jour : 8/26/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $255K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Déployé en Avant

Développement Commercial
Median $150K
Chef de Programme Technique
Median $205K

Chef de Produit
Median $200K
Architecte Solutions
Median $177K
Scientifique des Données
Median $183K
Designer Produit
Median $175K
Chef de Programme
Median $180K
Chef de Projet
Median $150K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $300K
Comptable
$126K

Comptable Technique

Assistant Administratif
$77.1K
Opérations Business
$241K
Analyste Business
$141K
Développement Corporate
$132K
Ressources Humaines
$104K
Technologue de l'Information (TI)
$408K
Juridique
$255K
Consultant en Management
$164K
Marketing
$134K
Manager Design Produit
$302K
Recruteur
$165K
Ventes
$137K
Ingénieur Commercial
$147K
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Palantir, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (1.67% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palantir, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palantir, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

The highest paying role reported at Palantir is Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $408,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Palantir is $170,357.

Autres ressources