La rémunération Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez VMware va de $155K par year pour P1 à $601K par year pour Senior Staff Engineer. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $255K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de VMware. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez VMware, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
