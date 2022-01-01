LivePerson Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de LivePerson va de $24,097 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $402,000 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de LivePerson. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $86.9K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $184K
Chef de Programme Technique
Median $400K

Designer Produit
Median $132K
Assistant Administratif
$24.1K
Analyste Business
$54.8K
Service Client
$137K
Analyste de Données
$62.4K
Manager Science des Données
$235K
Scientifique des Données
Median $142K
Ressources Humaines
$143K
Technologue de l'Information (TI)
$252K
Marketing
$120K
Chef de Produit
$132K
Chef de Programme
$201K
Chef de Projet
$402K
Recruteur
$166K
Architecte Solutions
$135K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez LivePerson est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $402,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LivePerson est de $139,395.

