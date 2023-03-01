Ula Salaires

Le salaire de Ula va de $27,118 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $57,128 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ula . Dernière mise à jour : 9/21/2025