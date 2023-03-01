Répertoire d'entreprises
Ula
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Ula Salaires

Le salaire de Ula va de $27,118 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $57,128 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ula. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Designer Produit
$27.1K
Chef de Produit
$57.1K
Chef de Projet
$35.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingénieur Logiciel
$49.1K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ula est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $57,128. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ula est de $42,171.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Ula

Entreprises similaires

  • Intuit
  • Tesla
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources