  • Manager Science des Données

  • Tous les salaires Manager Science des Données

trivago Manager Science des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Science des Données in Germany chez trivago va de €62.6K à €87.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de trivago. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€67.1K - €79K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€62.6K€67.1K€79K€87.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez trivago?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Science des Données chez trivago in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €87,238. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez trivago pour le poste Manager Science des Données in Germany est de €62,632.

